Трамп: шатдаун нанес колоссальный вред США, включая проблемы с авиарейсами

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что шатдаун, вызванный, по его словам, действиями представителями Демократической партии, нанёс стране серьёзный ущерб. В частности, в США были отменены или задержаны порядка 20 тыс. авиарейсов.
«Более миллиона госслужащих лишились заработной платы, а миллионы нуждающихся американцев — федеральных продовольственных талонов», — рассказал глава государства, выступая в Белом доме.
Трамп также отметил, что десятки тысяч федеральных подрядчиков и сотрудников малого бизнеса остались без дохода. По его словам, для точной оценки масштаба экономического ущерба может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Американский президент накануне подписал временный бюджет правительства США, завершив шатдаун. До этого бюджет утвердили сенат и Конгресс.