Губернатор Демешин вступился за северных оленей Хабаровского края

Оленеводы Хабаровского края ежегодно терпят убытки от нападения волков. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», стада домашних оленей существенно редеют из-за серых хищников в Охотском округе, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.
— Ежегодно в период отела из-за волков оленеводы теряют от 50 до 80% родившихся оленят. Такая проблема наблюдается последние лет десять точно. Раньше волки остерегались подходить близко к стойбищам — опасались людей. Сейчас кочевников стало в разы меньше (скажем, в 2010 году было больше 250 человек, сейчас — около 60 человек). При этом, если раньше в бригадах были еще и охотники, сейчас остались лишь пастухи, — рассказывают в администрации Охотского округа.
Напомним, по данным на этот год, в округе содержится 2987 домашних северных оленей. При этом, на стадо из 400 оленей может приходиться два человека, один из которых следит за животными, а второй — занят бытом. Охранять оленей от хищников еще и в ночное время — физически трудно.
Подобную ситуацию отмечают в Тугуро-Чумиканском районе. Здесь домашних северных оленей держат две общины и еще в одном личном подсобном хозяйстве — всего 227 голов по данным на этот год. Волки также без особой опаски приближаются к месту содержания животных, не дают стадам прирастать.
— А ведь помимо волков пастухи пытаются уберечь свои стада еще и от медведей. В летний период во время перегона эти бурые хищники выслеживают оленей и нападают на молодняк или на тех особей, которые отстали от остальных. Всего же во всем районе оленеводством занимаются два человека, у которых в хозяйстве сейчас насчитывается 33 оленя. Понятно, что сами кочевники в одиночку не могут противостоять всем диким зверям, поэтому возрождение утраченного опыта советских времен, когда проводилась организованная регулировка численности хищников разными способами, могло бы существенно исправить ситуацию, — говорит глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский.
По словам собеседника, на данную ситуацию влияет также тот факт, что в районе больше не ведется промысловая охота.
— В основном остались охотники-любители, которые добудут того же одного лося и на этом все. На промысел с заготовкой пушнины и мяса люди больше не выезжают — «заброски» в тайгу стали экономически невыгодными. Получается, что животный ресурс не избирается в полной мере, а значит и регулировка численности тех же хищников не доходит до уровня прошлых лет.
Для защиты от волков оленеводы могут иметь оружие, получить его и разрешение они могут на таких же основаниях, что и остальные жители края:
— Что же касается централизованной борьбы с волками, то проводить ее возможно в тех случаях, когда норматив по численности превышен. Сейчас по данным краевого управления охотничьего хозяйства численность находится в пределах нормы, — добавили в Охотском округе.
Напомним, как ранее отмечали в региональном профильном ведомстве, в крае насчитывается более двух тысяч особей этого хищника.
Вопросу обеспокоенности оленеводов по поводу нападения волков на домашних северных оленей уделил отдельное внимание глава региона на заседании президиума правительства Хабаровского края. По итогам обсуждений Дмитрий Демешин поручил разработать и представить на утверждение дорожную карту по повышению эффективности охраны этих млекопитающих. Уточняется, что в документе необходимо определить целесообразность создания специализированных мобильных бригад для борьбы с хищниками и прописать необходимые для этого ресурсы. Примером может стать опыт Республики Саха (Якутия), где для этих целей созданы 25 специализированных и четыре мобильные бригады из местных охотников.