Губернатор Демешин вступился за северных оленей Хабаровского края

— А ведь помимо волков пастухи пытаются уберечь свои стада еще и от медведей. В летний период во время перегона эти бурые хищники выслеживают оленей и нападают на молодняк или на тех особей, которые отстали от остальных. Всего же во всем районе оленеводством занимаются два человека, у которых в хозяйстве сейчас насчитывается 33 оленя. Понятно, что сами кочевники в одиночку не могут противостоять всем диким зверям, поэтому возрождение утраченного опыта советских времен, когда проводилась организованная регулировка численности хищников разными способами, могло бы существенно исправить ситуацию, — говорит глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский.