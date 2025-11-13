Отказ от российского газа привел Великобританию к энергетическому коллапсу

Свыше двух миллионов семей уже не могут справляться с расходами. В Ofgem предлагают частично списать около 500 миллионов фунтов долга для домохозяйств с низким доходом. Эти расходы хотят распределить за счёт более обеспеченных жильцов, увеличив их годовые платежи примерно на пять фунтов.