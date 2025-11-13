Жители Великобритании продолжают сталкиваться с трудностями из-за высоких счетов за газ и электричество.
Энергокризис, начавшийся в 2021 году на фоне противостояния Запада с Россией, привел к тому, что общая задолженность выросла почти в девять раз и достигла около 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Такие данные приводит EADaily.
До кризиса долги домохозяйств составляли примерно 500 миллионов фунтов. К началу 2023 года сумма поднялась до двух миллиардов, а к четвертому кварталу текущего года превысила 4,5 миллиарда. Обозреватель Bloomberg Хавье Блас отметил в соцсетях, что ситуация напоминает закон Штейна о том, что ничто не может продолжаться бесконечно.
Свыше двух миллионов семей уже не могут справляться с расходами. В Ofgem предлагают частично списать около 500 миллионов фунтов долга для домохозяйств с низким доходом. Эти расходы хотят распределить за счёт более обеспеченных жильцов, увеличив их годовые платежи примерно на пять фунтов.
По данным EADaily, кризис усугубили санкции и сокращение поставок «Газпрома» в Европу — они упали почти в пять раз. Даже в 2025 году цены на газ остаются вдвое выше, чем в докризисный период.
