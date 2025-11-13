В Узбекистане увеличат финансирование агросектора, пищевой промышленности и сферы услуг

На совещании было отмечено, что на 1 ноября 2025 года годовой уровень инфляции в Узбекистане снизился до 7,8% против 10,2% годом ранее. В 2026 году планируется снизить этот показатель до 7%, а в 2027 году — удержать в пределах 5%.