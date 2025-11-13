В России снизились цены на бензин впервые с марта

Наиболее значительное удешевление зафиксировано в Брянской области (на 2,9%) и в Тульской области (на 2%). В то же время в 29 субъектах цены на бензин выросли, причем максимальный рост отмечен в Забайкальском крае — на 0,9%. В Санкт-Петербурге стоимость бензина увеличилась на 0,2%, тогда как в Москве цены остались практически на прежнем уровне. В последний раз снижение средней стоимости бензина было зафиксировано в марте 2024 года, на неделе с 4 по 11 числа.