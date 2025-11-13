В России снизились цены на бензин впервые с марта

Стоимость литра бензина уменьшилась на 0,2% до 65,34 ₽
В России цена на бензин на АЗС снизилась на 0.2% впервые с марта 2024 года. Цена упала на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр. При этом дизельное топливо подорожало на 0,2%, или на 15 копеек, до 74,56 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«За отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,19%, до 62,25 рубля за литр, Аи-95 — на 0,21%, до 67,34 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,24% — до 87,9 рубля», — сообщает Росстат, передает РБК.
Наиболее значительное удешевление зафиксировано в Брянской области (на 2,9%) и в Тульской области (на 2%). В то же время в 29 субъектах цены на бензин выросли, причем максимальный рост отмечен в Забайкальском крае — на 0,9%. В Санкт-Петербурге стоимость бензина увеличилась на 0,2%, тогда как в Москве цены остались практически на прежнем уровне. В последний раз снижение средней стоимости бензина было зафиксировано в марте 2024 года, на неделе с 4 по 11 числа.