В России снизились цены на бензин впервые с марта

Стоимость литра бензина уменьшилась на 0,2% до 65,34 ₽

«За отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,19%, до 62,25 рубля за литр, Аи-95 — на 0,21%, до 67,34 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,24% — до 87,9 рубля», — сообщает Росстат, передает РБК.

Наиболее значительное удешевление зафиксировано в Брянской области (на 2,9%) и в Тульской области (на 2%). В то же время в 29 субъектах цены на бензин выросли, причем максимальный рост отмечен в Забайкальском крае — на 0,9%. В Санкт-Петербурге стоимость бензина увеличилась на 0,2%, тогда как в Москве цены остались практически на прежнем уровне. В последний раз снижение средней стоимости бензина было зафиксировано в марте 2024 года, на неделе с 4 по 11 числа.