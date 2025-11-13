Золотые резервы России выросли на рекордную сумму

На 1 ноября 2025 года стоимость золотых запасов достигла 299,8 миллиарда долларов против 207,7 миллиарда долларов годом ранее. Такой стремительный рост стал возможным благодаря значительному подорожанию драгоценного металла: за указанный период цены на золото выросли в 1,5 раза — с 2,7 до 4 тысяч долларов за тройскую унцию. При этом в физическом выражении золотой запас России даже немного сократился — на 3,1 тонны, составив на 1 октября 2329,7 тонны.