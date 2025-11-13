Выяснилось, что цены на новые и подержанные машины в РФ снова побили рекорд

Средняя цена нового легкового авто в России в октябре достигла 3,43 млн рублей.
Это на 8% выше, чем год назад, и самый высокий показатель за весь период наблюдений. По данным «Автостата», за десять месяцев средняя стоимость новых машин поднялась до 3,23 млн рублей, что на 3,5% больше прошлогоднего уровня.
Автомобили с пробегом тоже подорожали: в октябре их средняя цена составила 1,23 млн рублей. Это на 2,5% выше, чем в сентябре, и на 3% больше, чем в октябре 2024 года.
При этом за десять месяцев средняя стоимость подержанных машин снизилась до 1,16 млн рублей — на 0,9% меньше, чем годом ранее. Но эксперты отмечают, что с 2021 года цены на вторичном рынке всё равно выросли более чем на 70%, а за пять лет — как минимум вдвое.
