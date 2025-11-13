Выяснилось, что цены на новые и подержанные машины в РФ снова побили рекорд

При этом за десять месяцев средняя стоимость подержанных машин снизилась до 1,16 млн рублей — на 0,9% меньше, чем годом ранее. Но эксперты отмечают, что с 2021 года цены на вторичном рынке всё равно выросли более чем на 70%, а за пять лет — как минимум вдвое.