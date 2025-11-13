Ричмонд
ЛУКОЙЛ обратился в Минфин США с просьбой дать больше времени на завершение операций после введения санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Санкции были введены в конце октября, и компаниям дали месяц, до 21 ноября, чтобы свернуть деятельность. По словам собеседников агентства, ЛУКОЙЛу нужно продление, чтобы выполнить текущие обязательства и разобраться с предложениями по своим активам.

После введения ограничений компания заявила, что собирается продать зарубежные активы. Покупить их хотел трейдер Gunvor, но сделка сорвалась после того, как американский Минфин дал понять, что не поддержит её из-за связей Gunvor с Россией. Ведомство заявило, что не выдаст компании лицензию на работу, пока на Украине идут боевые действия.

После этого в Европе началась борьба за активы ЛУКОЙЛа. Несколько стран, по данным Bloomberg, пытаются убедить США выдать лицензию, которая позволит компании работать и после 21 ноября. Румыния не исключила, что может выкупить активы на своей территории, а власти Молдовы уже предложили приобрести инфраструктуру в аэропорту Кишинева. Financial Times писала, что после провала сделки с Gunvor под угрозой оказались активы на сумму около €14 млрд.

В Европе и других странах у ЛУКОЙЛа множество структур. В Австрии зарегистрирована LUKOIL International GmbH, которая владеет долями в компаниях в Австрии, Грузии, Молдове и Нидерландах. У компании есть проекты в США, Румынии, Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и других странах.

В Кремле заявили, что законные интересы такой крупной компании должны соблюдаться в рамках международных правил. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что нарушения вредят мировой торговле и что ЛУКОЙЛ — заметный игрок на рынке.

