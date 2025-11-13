Раскрыто, что ЛУКОЙЛ после введения санкций обратился с одной просьбой к США

После этого в Европе началась борьба за активы ЛУКОЙЛа. Несколько стран, по данным Bloomberg, пытаются убедить США выдать лицензию, которая позволит компании работать и после 21 ноября. Румыния не исключила, что может выкупить активы на своей территории, а власти Молдовы уже предложили приобрести инфраструктуру в аэропорту Кишинева. Financial Times писала, что после провала сделки с Gunvor под угрозой оказались активы на сумму около €14 млрд.