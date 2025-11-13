Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области в 2026 году

Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, в соответствии с постановлением размер прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения увеличится и составит 20075 рублей. Для трудоспособного населения его величина будет равна 21882 рубля, для пенсионеров — 17265 рублей, для детей — 19 473 рубля.