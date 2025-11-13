Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области в 2026 году

IrkutskMedia, 13 ноября. В Иркутской области установлена величина прожиточного минимума на 2026 год. Документ подписал первый заместитель председателя правительства региона Андрей Соковиков.
Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, в соответствии с постановлением размер прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения увеличится и составит 20075 рублей. Для трудоспособного населения его величина будет равна 21882 рубля, для пенсионеров — 17265 рублей, для детей — 19 473 рубля.
По районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 24411 рублей, для трудоспособного населения — 26609 рублей, для пенсионеров — 20994 рубля, для детей — 23679 рублей.
По иным местностям Приангарья в расчете на душу населения — 18770 рублей, для трудоспособного населения — 20460 рублей, для пенсионеров — 16143 рубля, для детей — 18207 рублей.
