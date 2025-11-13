Ричмонд
Госавтоинспекция Ямала устроит массовую проверку водителей на дорогах

Усиленные рейды ГАИ пройдут по всему ЯНАО 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

«Особое внимание уделят выявлению грубых нарушений, таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скорости, нарушение правил перевозки детей и использование непристегнутых ремней безопасности», — подчеркнули в ведомстве. Цель мероприятий — контроль за соблюдением Правил дорожного движения.

Ранее URA.RU сообщало о награждении отличившихся сотрудников ДПС в ЯНАО. Торжественое мероприятие было приурочено ко дню сотрудников органов внутренних дел.