Автоматизированный минилайн на ПЦБК выпустил свыше миллиона ящиков за месяц

Запуск новой линии не только подтвердил лидерские позиции ПЦБК на рынке упаковки, но и стал значимым событием для региона. Рост производственных мощностей позволяет удовлетворить растущий спрос на упаковку малых форматов со стороны местного бизнеса — производителей продуктов питания, товаров народного потребления и логистических компаний. Таким образом, проект обеспечивает реальный экономический эффект, укрепляя позиции ПЦБК как одного из ключевых игроков российского рынка упаковки и демонстрируя уникальность пермского предприятия в масштабах страны.