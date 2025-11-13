На следующей неделе в Красноярске пройдет Сибирский энергетический форум

Трехдневная деловая программа посвящена основным направлениям развития топливно-энергетического комплекса. В первый день пройдет пленарное заседание по вопросам развития энергетики, а также сессии, посвященные экономике замкнутого цикла и совершенствованию тарифного регулирования. Во второй день состоятся тематические секции. В центре обсуждения — практические аспекты использования отходов для генерации энергии, современные подходы к энергосбережению, перспективы применения теплонасосных технологий, вопросы утилизации тепловой энергии цифрового оборудования. В заключительный день форума запланированы выезды на ключевые энергообъекты Красноярского края, где участники ознакомятся с применением современных технологий.
Для молодежи пройдут встречи и дискуссии с практиками, которые расскажут о профессиях в ТЭК, поделятся опытом и ответят на вопросы. «За шестнадцатилетнюю историю проведения Сибирский энергетический форум подтвердил свой статус основной экспертной площадки региона, способствующей выработке конкретных проектов и стратегических решений. В текущем году особое внимание планируется уделить вопросам технологического развития и импортозамещения в энергетической отрасли», — отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.
На форуме будет работать специализированная выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», где ведущие отраслевые компании представят новейшее оборудование и инновационные технологические решения.