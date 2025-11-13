Раскрыто, сколько миллионов в среднем придется отдать за новый автомобиль

По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, на восприятие рынка повлияли новости о вступлении в силу нового утильсбора с 1 декабря. В агентстве отметили, что за последние пять лет средневзвешенная цена новой машины выросла вдвое, а с 2021 года — более чем на 60%. За 10 месяцев 2025 года этот показатель достиг 3,23 млн рублей, что на 3,5% выше, чем годом ранее.