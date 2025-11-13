Бензин в Кургане продолжает дорожать. Инфографика

Рост цен на топливо в Курганской области продолжается уже давно. По данным Свердловскстата, если к 5 ноября подешевел только бензин марки АИ-95, а остальные виды топлива продолжили дорожать, то к 10 ноября тенденция сохранилась: АИ-92 и АИ-98 и выше подорожали, а дизельное топливо — еще сильнее, при этом АИ-95 незначительно подешевел.