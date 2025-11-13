Цены на автомобили в России выросли до исторического максимума

При этом общие продажи новых машин за десять месяцев текущего года составили 1,06 миллиона единиц, что на 19,9% меньше, чем годом ранее. Однако октябрь продемонстрировал значительный всплеск: было реализовано 165,7 тысячи автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 месяцев. Это на 35% больше, чем в сентябре, хотя и на 3% меньше, чем в октябре прошлого года.