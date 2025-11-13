Цена на серебро достигла исторического рекорда и превысила $54 за унцию

Стоимость фьючерсного контракта на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив отметку в $54 за тройскую унцию.
Согласно данным торговой площадки, на 06:55 мск цена серебра увеличилась на 6,01% и составила $54,0350 за унцию. К 07:20 мск стоимость продолжила рост, достигнув $54,2 (+6,34%).
В то же время фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на той же бирже стоял на уровне $4 217,2, что на 0,09% выше предыдущей цены.
Ранее сообщалось, что о данным анализа Центробанка, доля золота в российских международных резервах достигла наивысшего уровня с зимы 1995 года и его общая стоимость составила почти $300 млрд.