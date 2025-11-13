Тюменские застройщики не могут продать все, что строят. Эксклюзив

По данным аналитиков, больше всего с начала года в регионе купили квартир со сроком сдачи до конца 2025 года. В структуре продаж такие квартиры занимают почти 58%. «Еще около 41% приходится на уже введенные в эксплуатацию дома. Это говорит о том, что потребитель ориентируется на готовое жилье и с более ранним сроком сдачи», — отмечают в агентстве.