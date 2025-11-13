Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшей трудовой династии Самарской области выплатят 500 тысяч рублей

В Самарской губдуме рассматривают проект бюджета на следующий год.

Источник: Комсомольская правда

В следующем году лучшей трудовой династии Самарской области выплатят 500 тысяч рублей. Эти расходы планируют включить в бюджет региона на следующий год, вопрос рассмотрели 12 ноября на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Планируется, что выплата лучшей трудовой династии в размере полумиллиона рублей станет ежегодной.

Проект бюджета на 2026 годы рассматривается и на заседании других комитетов. Например, на комитете по сельскому хозяйству и продовольствию обсудили нововведение 2026 года, благодаря которому увеличатся ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам, а категории их получателей расширятся.

Бюджет будут рассматривать и на заседании губдумы. По плану, следующее пройдет 27 ноября.