В следующем году лучшей трудовой династии Самарской области выплатят 500 тысяч рублей. Эти расходы планируют включить в бюджет региона на следующий год, вопрос рассмотрели 12 ноября на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.
Планируется, что выплата лучшей трудовой династии в размере полумиллиона рублей станет ежегодной.
Проект бюджета на 2026 годы рассматривается и на заседании других комитетов. Например, на комитете по сельскому хозяйству и продовольствию обсудили нововведение 2026 года, благодаря которому увеличатся ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам, а категории их получателей расширятся.
Бюджет будут рассматривать и на заседании губдумы. По плану, следующее пройдет 27 ноября.