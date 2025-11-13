В следующем году лучшей трудовой династии Самарской области выплатят 500 тысяч рублей. Эти расходы планируют включить в бюджет региона на следующий год, вопрос рассмотрели 12 ноября на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.