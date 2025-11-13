Почему в Челябинске резко подешевело съемное жилье

В Челябинске в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась на 10%. Однокомнатные квартиры в хорошем состоянии в среднем стали сдаваться по 27 000 рублей в месяц. Город вошел в топ городов с самым дешевым арендным жильем, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».