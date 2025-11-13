Золотые резервы России увеличились за год на рекордные 92 млрд долларов

Стоимость золотых резервов России за последний год возросла на рекордные 92 млрд долларов, составив почти 300 млрд долларов. Это больше, чем за предыдущие четыре года вместе. Сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные ЦБ.
На 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находилось золото стоимостью 299,8 млрд долларов, по сравнению с 207,7 млрд долларов годом ранее. Это стало возможным благодаря росту цен на золото: за год стоимость металла увеличилась на 50%, достигнув 4 тысяч долларов за тройскую унцию, с 2,7 тысячи долларов.
Несмотря на рост цен, российский запас золота снизился за год на 100 тысяч тройских унций (примерно 3,1 тонны).
На 1 октября его объём составлял 74,9 млн тройских унций (2329,7 тонны). Доля золота в международных резервах России на начало ноября составила 41,3%. В то же время валютная часть резервов за год увеличилась лишь на 0,5%, достигнув 426 млрд долларов.
Напомним, что цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигла исторического рекорда, превысив $54 за тройскую унцию.