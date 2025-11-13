Золотые резервы России увеличились за год на рекордные 92 млрд долларов

На 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находилось золото стоимостью 299,8 млрд долларов, по сравнению с 207,7 млрд долларов годом ранее. Это стало возможным благодаря росту цен на золото: за год стоимость металла увеличилась на 50%, достигнув 4 тысяч долларов за тройскую унцию, с 2,7 тысячи долларов.