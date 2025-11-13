Военное имущество на 17,5 миллионов рублей распродают в Самаре

В Самаре выставили на продажу военное имущество из числа годных остатков. Информация об этом размещена на платформе для проведения электронных торгов.
«Начальная цена аукциона составляет 17,5 миллионов рублей», — следует из карточки торгов.
Минобороны РФ планирует реализовать высвобождаемое имущество на внутреннем рынке. Судя по опубликованным фото, речь идет о комплектах зимней верхней одежды и других вещах.
Участвовать в торгах могут как физические, так и юридические лица. Заявки принимают до 8 декабря. Победителем станет тот, кто предложит самую высокую цену, либо единственный участник аукциона.
