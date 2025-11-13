Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военное имущество на 17,5 миллионов рублей распродают в Самаре

Самарцы могут приобрести вещи из военных запасов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре выставили на продажу военное имущество из числа годных остатков. Информация об этом размещена на платформе для проведения электронных торгов.

«Начальная цена аукциона составляет 17,5 миллионов рублей», — следует из карточки торгов.

Минобороны РФ планирует реализовать высвобождаемое имущество на внутреннем рынке. Судя по опубликованным фото, речь идет о комплектах зимней верхней одежды и других вещах.

Участвовать в торгах могут как физические, так и юридические лица. Заявки принимают до 8 декабря. Победителем станет тот, кто предложит самую высокую цену, либо единственный участник аукциона.

А участок земли площадью 10 гектаров на Московском шоссе в Самаре продают за 1,6 миллиардов рублей.