На продолжение ремонта улицы Челюскинской в Калининграде выделили более 200 млн рублей

Финансирование рассчитано до 2026 года.

На продолжение ремонта улицы Челюскинской в Калининграде выделили более 200 миллионов рублей. Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Подрядчику предстоит отремонтировать участок дороги от дома № 20−22 на Челюскинской до пересечениыя с Ижорской. Финансирование рассчитано до 2026 года.

Летом в микрорайоне Космодемьянского приступили к масштабному ремонту дорог. Для улучшения транспортной доступности должны продлить улицу Тихоокеанскую от Алданской до Магнитогорской и реконструировать Челюскинскую. Специалисты также выполняют работы по переустройству высоковольтных линий.

Ремонтом улицы Тихоокеанской занимается ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» за 22,4 миллиона рублей. Реконструкцию участка улицы Челюскинской выполняет ООО «Инпэкс» за 69,6 миллиона рублей.