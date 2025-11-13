На продолжение ремонта улицы Челюскинской в Калининграде выделили более 200 млн рублей

Летом в микрорайоне Космодемьянского приступили к масштабному ремонту дорог. Для улучшения транспортной доступности должны продлить улицу Тихоокеанскую от Алданской до Магнитогорской и реконструировать Челюскинскую. Специалисты также выполняют работы по переустройству высоковольтных линий.