Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума одобрила поправку о штрафах за вождение без ОСАГО: вот что изменится

ГД одобрила в I чтении проект о штрафах за езду без ОСАГО только раз в сутки.

Источник: Комсомольская правда

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафе за вождение без ОСАГО только один раз в сутки, независимо от количества фиксаций камерами.

До этого водителей без ОСАГО могли штрафовать многократно в течение суток при каждой фиксации камерами. Штраф — 800 рублей, за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей.

Новая поправка в закон, которая была одобрена Госдумой в первом чтении, запрещает привлекать к ответственности за нарушения статьи 12.37 КоАП более одного раза в сутки в сутки при фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации.

Ранее KP.RU сообщил, что в России возникли случаи проблем со штрафами. Автовладельцы начали получать «письма счастья» за чужие правонарушения. При этом суммы штрафов невероятные, они доходят до 600 тысяч рублей.