Госдума одобрила поправку о штрафах за вождение без ОСАГО: вот что изменится

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафе за вождение без ОСАГО только один раз в сутки, независимо от количества фиксаций камерами.
До этого водителей без ОСАГО могли штрафовать многократно в течение суток при каждой фиксации камерами. Штраф — 800 рублей, за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей.
Новая поправка в закон, которая была одобрена Госдумой в первом чтении, запрещает привлекать к ответственности за нарушения статьи 12.37 КоАП более одного раза в сутки в сутки при фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации.
Ранее KP.RU сообщил, что в России возникли случаи проблем со штрафами. Автовладельцы начали получать «письма счастья» за чужие правонарушения. При этом суммы штрафов невероятные, они доходят до 600 тысяч рублей.