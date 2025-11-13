Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство пластиковой упаковки будет сделано невыгодным в Беларуси специально

В Беларуси одно производство хотят сделать экономически невыгодным специально.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси хотят в два раза увеличить стоимость производства пластиковой упаковки, чтобы намерено сделать производство экономически невыгодным. Подробнее о такой инициативе рассказало агентство «Минск-Новости».

Так, по словам главного специалиста по информационной работе «Оператора вторичных материальных ресурсов» Светланы Мацкевич, чтобы решить проблему пластиковых отходов в Беларуси можно сделать экономически невыгодным производство упаковки, которую трудно или невозможно переработать. Подобной мерой, как отметила специалист, могло бы стать повышение стоимости производства упаковки вдвое.

Эксперт рассказала, что в Беларуси объем полимеров в составе твердых коммунальных отходов ежегодно доходит до 418 тысяч тонн. При этом в производственный цикл есть возможность вернуть 273 тысячи тонн, из которых потом делается новая продукция.

— Все остальное составляют фракции, которые сложно либо невозможно переработать, — прокомментировала она.

А для решения проблемы действенным заградительным механизмом, как считают на предприятии, могло бы стать повышение стоимости производства пластиковой упаковки. Кроме того, предлагают отменить льготы на отдельные категории товаров, которые упакованы в сложную и неэкологичную тару.

Примером главный специалист по информационной работе назвала упаковку для куриных яиц, а также комбинированную тару, для которой используют пластик, бумагу и алюминий. В этом ряду идут тетрапаки под молочную продукцию, упаковка от фруктовых пюре, одноразовые кофейные стаканчики. Отмечается, что от 30% до 50% мусорной корзины белорусов состоят именно из комбинированной упаковки, а пластик разлагается до 500 лет.

— Переработка подобных многослойных отходов является сложной и экономически затратной задачей. Поэтому для упаковки яиц, например, прозрачный пластик лучше заменить картоном, — добавила Светлана Мацкевич.

Специалист резюмировала, что стимулировать использование экологичной тары нужно на всей цепочке: от производства и поставщика до торговли и потребителей.

И мы писали, что правительство изменило требования к картошке и яблокам в магазинах Беларуси.

Тем временем Минск и Москва обсудили услуги связи после введения в РФ суточной блокировки.