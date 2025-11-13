Производство пластиковой упаковки будет сделано невыгодным в Беларуси специально

Примером главный специалист по информационной работе назвала упаковку для куриных яиц, а также комбинированную тару, для которой используют пластик, бумагу и алюминий. В этом ряду идут тетрапаки под молочную продукцию, упаковка от фруктовых пюре, одноразовые кофейные стаканчики. Отмечается, что от 30% до 50% мусорной корзины белорусов состоят именно из комбинированной упаковки, а пластик разлагается до 500 лет.