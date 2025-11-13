Производство пластиковой упаковки будет сделано невыгодным в Беларуси специально

В Беларуси хотят в два раза увеличить стоимость производства пластиковой упаковки, чтобы намерено сделать производство экономически невыгодным. Подробнее о такой инициативе рассказало агентство «Минск-Новости».
Так, по словам главного специалиста по информационной работе «Оператора вторичных материальных ресурсов» Светланы Мацкевич, чтобы решить проблему пластиковых отходов в Беларуси можно сделать экономически невыгодным производство упаковки, которую трудно или невозможно переработать. Подобной мерой, как отметила специалист, могло бы стать повышение стоимости производства упаковки вдвое.
Эксперт рассказала, что в Беларуси объем полимеров в составе твердых коммунальных отходов ежегодно доходит до 418 тысяч тонн. При этом в производственный цикл есть возможность вернуть 273 тысячи тонн, из которых потом делается новая продукция.
— Все остальное составляют фракции, которые сложно либо невозможно переработать, — прокомментировала она.
А для решения проблемы действенным заградительным механизмом, как считают на предприятии, могло бы стать повышение стоимости производства пластиковой упаковки. Кроме того, предлагают отменить льготы на отдельные категории товаров, которые упакованы в сложную и неэкологичную тару.
Примером главный специалист по информационной работе назвала упаковку для куриных яиц, а также комбинированную тару, для которой используют пластик, бумагу и алюминий. В этом ряду идут тетрапаки под молочную продукцию, упаковка от фруктовых пюре, одноразовые кофейные стаканчики. Отмечается, что от 30% до 50% мусорной корзины белорусов состоят именно из комбинированной упаковки, а пластик разлагается до 500 лет.
— Переработка подобных многослойных отходов является сложной и экономически затратной задачей. Поэтому для упаковки яиц, например, прозрачный пластик лучше заменить картоном, — добавила Светлана Мацкевич.
Специалист резюмировала, что стимулировать использование экологичной тары нужно на всей цепочке: от производства и поставщика до торговли и потребителей.
И мы писали, что правительство изменило требования к картошке и яблокам в магазинах Беларуси.
Тем временем Минск и Москва обсудили услуги связи после введения в РФ суточной блокировки.