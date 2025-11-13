На волгоградских АЗС подешевел бензин

В Волгограде после нескольких недель постоянно роста цен на бензин стоимость топлива начала снижаться. За последнюю неделю мониторинга Волгоградстат зафиксировал изменение цен на дизельное топливо и две марки бензина. Цена дизеля увеличилась на 5 копеек, а 92-й и 95-й подешевели. Цена 98-го бензина не изменилась.