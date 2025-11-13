На волгоградских АЗС подешевел бензин

В Волгограде после нескольких недель постоянно роста цен на бензин стоимость топлива начала снижаться. За последнюю неделю мониторинга Волгоградстат зафиксировал изменение цен на дизельное топливо и две марки бензина. Цена дизеля увеличилась на 5 копеек, а 92-й и 95-й подешевели. Цена 98-го бензина не изменилась.
По данным на 10 ноября, АИ-92 стал стоить 61,20, и это на 9 копеек меньше по сравнению в предыдущей неделей. АИ-95 в среднем стоит 67,64, он подешевел на 13 копеек. ДТ стоит 71,38, АИ-98 — 87,56.
Если сравнить с ноябрем 2024-го, АИ-92 подрожал за год на 7,07 рубля, 95-й на 7,39, дизель — на 6 рублей 31 копейку.