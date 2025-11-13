В ММК за качество продукции отвечают ИИ и мобильные контролеры

Так, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) дает возможность анализировать в реальном времени широкий спектр параметров, включая текущие производственные условия, изменения в штате сотрудников, ассортимент продукции и другие факторы. А экосистема «Мобильный контроллер» позволяет проводить проверку и аттестацию металлопродукции с помощью специальных планшетов без привязки к стационарным компьютерам, что позволило превратить планшеты в автоматизированные рабочие места.