На Южном Урале восстановят природный ландшафт на горе Магнитной

Сама по себе рекультивация, поясняют экологи, проект долгосрочный, требующий создания специальной инфраструктуры, планировки территории, разработки проектной документации, государственной экспертизы. Процесс делится на несколько этапов и в части выполнения основных работ: первый — горно-технический, когда карьер заполняют шлаковым щебнем, второй — технический, когда восстанавливается плодородный слой почвы, третий — биологический — с высадкой трав, кустарников и деревьев.
В Магнитогорске на разных стадиях восстановления экосистемы сейчас находятся три карьера на Агаповской промышленной площадке. Западный, крупнейший по объемам добычи (из него было извлечено 379 миллионов тонн руды) закрыт на рубеже 1990-х годов, его воронка на тот момент достигала почти трехсотметровой глубины. Сегодня там рекультивировано более половины территории — 81,6 гектара, для засыпки карьерной выемки использовали 169 миллионов тонн спецматериалов. В этом году на финальной стадии технического этапа находится участок площадью 11,8 гектара. Здесь будет отсыпан полуметровый слой глины, на который затем ляжет плодородный слой почвы для зеленых насаждений. Завершить работы планируется в 2030 году.
Реанимация Восточного карьера находится на первом этапе. Дно и борта его чаши вымостили глиной, чтобы в дальнейшем накопившаяся влага не попадала в грунтовые воды. Гигантская яма будет засыпана на глубину 160 метров с последующим восстановлением ландшафта к 2032 году. А в карьере «Подотвальное» применяется особый способ рекультивации, предполагающий земляные работы, уменьшающие углы откосов его бортов, и создание естественного озера.
Отметим: в 2022—2024 годах в Магнитогорске были восстановлены и возвращены в хозяйственный оборот территории площадью 192,7 гектара. В прошлом году новые земельные ресурсы превысили площадь участков, поврежденных при добыче руды в карьере Малый Куйбас, на Агаповском и Лисьегорском месторождениях.