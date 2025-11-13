На Южном Урале восстановят природный ландшафт на горе Магнитной

В Магнитогорске на разных стадиях восстановления экосистемы сейчас находятся три карьера на Агаповской промышленной площадке. Западный, крупнейший по объемам добычи (из него было извлечено 379 миллионов тонн руды) закрыт на рубеже 1990-х годов, его воронка на тот момент достигала почти трехсотметровой глубины. Сегодня там рекультивировано более половины территории — 81,6 гектара, для засыпки карьерной выемки использовали 169 миллионов тонн спецматериалов. В этом году на финальной стадии технического этапа находится участок площадью 11,8 гектара. Здесь будет отсыпан полуметровый слой глины, на который затем ляжет плодородный слой почвы для зеленых насаждений. Завершить работы планируется в 2030 году.