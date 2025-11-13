Ричмонд
Специалист сказала, что может произойти с упаковкой для куриных яиц в Беларуси

Специалист сказала, как нужно изменить упаковку для яиц в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В государственном учреждении «Оператора вторичных материальных ресурсов», сказали, что может произойти с упаковкой для куриных яиц в Беларуси, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, по словам главного специалиста по информационной работе «Оператора вторичных материальных ресурсов» Светланы Мацкевич, для решения проблемы пластика в Беларуси стоит сделать производство трудно- и неперерабатываемой упаковки экономически невыгодным для компании. В качестве примера специалист сказала об упаковке для куриных яиц.

— Приведу доступный всем пример: упаковка для куриных яиц. Почему бы не уйти от прозрачного пластика, когда есть альтернатива из картона? — заметила она.

Светлана Мацкевич добавила, что каждый год в мире производят свыше 460 миллионов тонн пластика, или по 56 килограммов на каждого жителя Земли. И на данный момент пластика на планете уже около 8 гигатонн, то есть больше, чем живых существ. Выход из сложившейся ситуации кроется во вторичной переработке, однако до нее доходит лишь 10 — 20% от общего объема.

Еще производство пластиковой упаковки будет сделано невыгодным в Беларуси специально.

И мы писали, что правительство изменило требования к картошке и яблокам в магазинах Беларуси.

