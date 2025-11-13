В Волгоградской области проверили 95 тонн картофеля местного урожая

Как сообщает лаборатория Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», в регионе подходит к завершению сбор картофеля и поздних овощей.
В этом году в лабораторию поступило 7 образцов картофеля общей массой 95 тонн из Городищенского, Светлоярского и Среднеахтубинского районов. Проведено 131 исследование на соответствие безопасности и фитосанитарным требованиям. Все образцы соответствуют стандартам.
Специалисты отмечают, что в картофеле могут содержаться опасные вещества, такие как соланин, нитраты и пестициды. Их превышение может негативно сказаться на здоровье потребителей. Также проверяются образцы на наличие паразитов и патогенных микроорганизмов.
Отметим, что по данным регионального Комитета сельского хозяйства, в этом году аграрии Волгоградской области высадили более 3,4 тыс. га картофеля и собрали урожай с 98,8% площадей. Валовый сбор составил 104 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность достигла 30,9 т/га, а лидерами по производству являются овощеводы Городищенского и Светлоярского районов.