В Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. На западе Крыма, в Саках будут разрабатывать месторождения подземных минеральных вод, а в Белогорском и Красногвардейском районах полуострова — добывать известняки, гравий и песок. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Согласовали технический проект разработки месторождения подземных минеральных термальных вод для лечебного питья и бальнеолечения санаторно-курортными учреждениями города Саки», — проинформировала Шевцова в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам министра, согласованы изменения в проектную документацию по разработке месторождения известняков в Белогорском районе и месторождения гравийно-песчаных пород в Красногвардейском районе. Недропользователям дан ряд рекомендаций, уточнила она.

Министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий ранее сообщил что российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам. По его словам, это направление является для Крыма очень перспективным.

Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в бане, которая работает на термальной скважине в селе Низинное Сакского района Крыма. Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду.