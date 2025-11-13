В Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод

Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в бане, которая работает на термальной скважине в селе Низинное Сакского района Крыма. Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду.