Судиться с «Лемана Про» из-за неполного комплекта мебели пришлось жительнице Хабаровского края

Установкой кухни занялись более чем через год, тогда же и были распакованы коробки с мебелью. Однако в процессе установки оказалось, что в комплекте не хватает двери и каркаса. Мирно решить возникшую проблему с компанией не удалось, и женщина пошла в суд, требуя вернуть деньги за установку, доставку и сборку кухни, а также взыскать неустойку и расходы по оплате юриста.
В свою защиту ответчик утверждал, что кухню можно использовать и без дверцы, и что нет гарантии, что некомплект случился по вине компании, так как при приемке у гражданки претензий не было. Однако суд встал на сторону женщины и частично удовлетворил ее исковые требования. Решение суда вступило в законную силу.