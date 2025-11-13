Судиться с «Лемана Про» из-за неполного комплекта мебели пришлось жительнице Хабаровского края

Установкой кухни занялись более чем через год, тогда же и были распакованы коробки с мебелью. Однако в процессе установки оказалось, что в комплекте не хватает двери и каркаса. Мирно решить возникшую проблему с компанией не удалось, и женщина пошла в суд, требуя вернуть деньги за установку, доставку и сборку кухни, а также взыскать неустойку и расходы по оплате юриста.