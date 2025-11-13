Начались работы по строительству газопровода на участке Калужского шоссе

Использование бестраншейных технологий позволит значительно сократить сроки строительства и практически не доставит неудобств местным жителям и автомобилистам. Общая протяженность закрытых переходов составит более 720 метров, при этом длина отдельных проходок будет достигать 130 метров. Важно отметить, что каждое сварное соединение в АО «Мосгаз» проходит комплексную оценку, а данные поступают в режиме реального времени. Такой подход гарантирует высокую точность, оперативность и прозрачность контроля.