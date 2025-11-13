В Волгограде подорожало мясо и сосиски

Говядина, свинина, баранина, сардельки и сосиски подорожали в магазинах Волгограда и области. Об этом сообщает Волгоградстат по итогам недельного наблюдения за ценами в супермаркетах. Также не прекращается рост цен в отделе фруктов и овощей. Рекордсмены на прошедшей неделе — яблоки и огурцы, чья цена выросла на 5% и более.
На 3,9% за неделю подорожали баночки с овощным пюре для детей. Стоимость сосисок и сарделек подросла на 3,4%. Изменились не в пользу покупателя цены на хлеб и булочки, масло подсолнечное и сливочное, вермишель. Баранина стала дороже на 3,6%, свинина на 1,2%, говядина — на копейки. Цена гречки подросла на 2,8%.
Среди продуктов, которые едва заметно подешевели, колбаса, йца, печенье, соль и сахар, рыба, мука, сыры. Заметнее всего снизились цены на помидоры — на 2,8%, морковь — на 2,4%.