Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде подорожало мясо и сосиски

Волгоградстат рассказал, как за неделю изменились цены на продукты в магазинах региона.

Говядина, свинина, баранина, сардельки и сосиски подорожали в магазинах Волгограда и области. Об этом сообщает Волгоградстат по итогам недельного наблюдения за ценами в супермаркетах. Также не прекращается рост цен в отделе фруктов и овощей. Рекордсмены на прошедшей неделе — яблоки и огурцы, чья цена выросла на 5% и более.

На 3,9% за неделю подорожали баночки с овощным пюре для детей. Стоимость сосисок и сарделек подросла на 3,4%. Изменились не в пользу покупателя цены на хлеб и булочки, масло подсолнечное и сливочное, вермишель. Баранина стала дороже на 3,6%, свинина на 1,2%, говядина — на копейки. Цена гречки подросла на 2,8%.

Среди продуктов, которые едва заметно подешевели, колбаса, йца, печенье, соль и сахар, рыба, мука, сыры. Заметнее всего снизились цены на помидоры — на 2,8%, морковь — на 2,4%.