В Волгограде подорожало мясо и сосиски

Говядина, свинина, баранина, сардельки и сосиски подорожали в магазинах Волгограда и области. Об этом сообщает Волгоградстат по итогам недельного наблюдения за ценами в супермаркетах. Также не прекращается рост цен в отделе фруктов и овощей. Рекордсмены на прошедшей неделе — яблоки и огурцы, чья цена выросла на 5% и более.