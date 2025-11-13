Ричмонд
Цены на картофель и огурцы взлетели в Курганской области. Скрин

В Курганской области сильно подорожали картофель и огурцы. Об этом сообщает Свердловскстат.

Огурцы подорожали на 12% в Курганской области.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение на 10 ноября 2025 года в Курганской области. Картофель подорожал на 7,07% (средняя цена — 32,59 ₽), огурцы на 12,04% (средняя цена — 139,09 ₽). Также подорожали сосиски на 1,18% (средняя цена — 515,24 ₽), помидоры на 6,78% (средняя цена — 219,15 ₽), морковь на 3,46% (средняя цена — 47,77 ₽)», — передает Свердловскстат.

Рост цен на картофель в Курганской области продолжается после кратковременного снижения в конце сентября. По данным Свердловскстата, недельный прирост стоимости овоща ускорился: если в середине октября он составлял 6,75%, то к концу месяца достиг 8,64%. Сейчас средняя цена картофеля в регионе — 32,59 рубля за килограмм.

Цены на товары в Курганской области.