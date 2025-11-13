Цены на картофель и огурцы взлетели в Курганской области. Скрин

Рост цен на картофель в Курганской области продолжается после кратковременного снижения в конце сентября. По данным Свердловскстата, недельный прирост стоимости овоща ускорился: если в середине октября он составлял 6,75%, то к концу месяца достиг 8,64%. Сейчас средняя цена картофеля в регионе — 32,59 рубля за килограмм.