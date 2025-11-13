В Новосибирске появятся пять новых платных парковок

Одна из парковок откроется на Михайловской набережной. Ранее эта территория была заброшенной, теперь её обустроили под парковку с въездом под шлагбаум и получением карточки. Оплата будет взиматься за время пребывания при выезде через приложение «Горпарковки». Также вокруг парковки изменено направление движения, что позволило снизить хаос на дороге. Асфальт на подъездах планируется обновить на следующих этапах благоустройства.