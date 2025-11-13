В Новосибирске появятся пять новых платных парковок

До конца 2025 года в Новосибирске заработают пять новых платных муниципальных парковок. На большинстве участков уже установлены знаки и нанесена разметка, в ближайшее время ожидается установка фото- и видеокомплексов для патрульных автомобилей. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Одна из парковок откроется на Михайловской набережной. Ранее эта территория была заброшенной, теперь её обустроили под парковку с въездом под шлагбаум и получением карточки. Оплата будет взиматься за время пребывания при выезде через приложение «Горпарковки». Также вокруг парковки изменено направление движения, что позволило снизить хаос на дороге. Асфальт на подъездах планируется обновить на следующих этапах благоустройства.
Средства, полученные от платных парковок, будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры города, что поможет улучшить транспортную ситуацию.