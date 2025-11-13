Около 2,5 тысячи наименований лекарств будут производить в Казахстане

«В целях увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% к 2029 году Правительством усилена работа по улучшению бизнес-климата страны. Законодательством предусмотрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы, долгосрочные контракты, упрощен выход лекарственных средств с 2-х лет до 100 рабочих дней, заключено 90 долгосрочных договоров с 34 производителями на производство около 2,5 тысяч наименований фармацевтической продукции», — говорится в ответе.