Поставки мяса двух белорусских предприятий запрещены в России

В России под запрет попало мясо двух белорусских предприятий, которое ограничили в поставках. Подробнее проинформировали в Россельхознадзоре.
С 14 ноября доступ на российский рынок закроется для двух белорусских предприятий. Причиной ограничения поставок мясной продукции стали повторные нарушения.
В частности, под запрет попало мясо птицы с цеха убоя и переработки бройлеров предприятия «Александрийское», а также говядина «ПромВестПлюс». В продукции были обнаружены листерии. При этом их мясную продукцию, которая была отгружена до 13 ноября включительно, примут в обычном режиме.
Еще в российском контрольном ведомстве отметили, что три других белорусских предприятия подпали под усиленный лабораторный контроль из-за первичных нарушений. Речь идет о птицефабрике «Дружба», в продукции которой был обнаружен азитромицин, а также фермерском хозяйстве «Пчаляр Полаччыны», в меде с которого нашли имидаклоприд. И бактерии группы кишечной палочки были найдены в сухом молоке с Лунинецкого молочного завода.
Еще специалист сказала, что может произойти с упаковкой для куриных яиц в Беларуси. Тем временем производство пластиковой упаковки будет сделано невыгодным в Беларуси специально.
И мы писали, что правительство изменило требования к картошке и яблокам в магазинах Беларуси.
Кроме того, российский производитель прокомментировал запрет Минздрава продавать их маршмеллоу в Беларуси: «Произошел технический сбой».