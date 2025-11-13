Поставки мяса двух белорусских предприятий запрещены в России

Еще в российском контрольном ведомстве отметили, что три других белорусских предприятия подпали под усиленный лабораторный контроль из-за первичных нарушений. Речь идет о птицефабрике «Дружба», в продукции которой был обнаружен азитромицин, а также фермерском хозяйстве «Пчаляр Полаччыны», в меде с которого нашли имидаклоприд. И бактерии группы кишечной палочки были найдены в сухом молоке с Лунинецкого молочного завода.