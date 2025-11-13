Омские предприятия открывают цеха для экскурсий

В просторных, светлых и чистых цехах трудятся люди, одетые в униформу. Большинство имеет дело с пультами, позволяющими запускать тот или иной процесс, в том числе станки с ЧПУ. Одно из основных направлений — создание бортовых систем, аналогичных автомобильным, только для локомотивов. Во время движения поезда «умная» электроника считывает все параметры и в режиме реального времени передает их на центральный сервер. Это помогает не только следить за состоянием техники, но и экономить топливо.