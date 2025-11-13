Омские предприятия открывают цеха для экскурсий

Корреспондент «РГ» выяснила, чем могут удивить туристов заводские цеха.
Сегодня у всех на слуху омские космические ракеты, танки, двигатели, приборы. Региональное отделение Союза машиностроителей России решило показать журналистам другие предприятия, деятельность которых ориентирована на инновации и импортозамещение. Санкции оказались им только на руку и дали возможности для развития. Средняя зарплата выросла до ста тысяч рублей. А участие в федеральном проекте «Производительность труда» помогло избавиться от производственных издержек.
Впрочем, без проблем не обходится. Главная — кадровая. Она-то и стала для предприятий стимулом открыть проходные для экскурсий, проводить акции «Неделя без турникетов».
Первая проходная пропускает на территорию научно-исследовательского института технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта (НИИТКД). Нам предстоит пройти через пять цехов, увидеть весь производственный цикл — начиная от подготовки проекта, сборки оборудования и заканчивая диагностикой готовых изделий, сервисным обслуживанием.
Даже не верится, что деятельность этого большого предприятия начиналась с кооператива, созданного по инициативе ученых Омского университета путей сообщения.
— Лучшие идеи, наработки и теоретический опыт вылились в создание уникальных комплексов, техники и технологий, востребованных не только отечественными, но и зарубежными предприятиями. Причем речь идет не о серийном производстве, а о создании нестандартных решений по заданию заказчика — с точными размерами, функционалом, допусками, — поясняет коммерческий директор института Виктор Шефер.
В просторных, светлых и чистых цехах трудятся люди, одетые в униформу. Большинство имеет дело с пультами, позволяющими запускать тот или иной процесс, в том числе станки с ЧПУ. Одно из основных направлений — создание бортовых систем, аналогичных автомобильным, только для локомотивов. Во время движения поезда «умная» электроника считывает все параметры и в режиме реального времени передает их на центральный сервер. Это помогает не только следить за состоянием техники, но и экономить топливо.
— Датчики улавливают любое нестандартное изменение, подают соответствующий сигнал. В результате расход топлива сократился наполовину, — поясняет начальник профильного участка Кирилл Гмызин.
Современное диагностическое оборудование, которое омичи собирают по собственным запатентованным технологиям, позволяет также сокращать расходование деталей и узлов. Если раньше их замену производили по графику, то теперь — по мере износа. А десять лет назад открылся учебный центр, который готовит для отрасли профильных специалистов по программам повышения квалификации.
По словам экспертов, оборудование, которое производит институт, не имеет аналогов и почти полностью обеспечивает потребности отрасли. НИИТКД также сотрудничает с Казахстаном, Киргизией, Беларусью, Латвией, африканскими и другими странами, где железнодорожные составы ведутся российскими локомотивами. Кстати, продукция института востребована и на подземном транспорте.
Еще одно ведущее машиностроительное предприятие Омской области, поставляющее оборудование на разрезы добывающих компаний и крупные стройки, — «ВЭЛТА». За последние пять лет оно серьезно нарастило производственные мощности и количество рабочих мест, выпуская продукцию под собственной маркой. Комплектующие — на девяносто процентов российского производства. Правда, станки все еще приходится закупать за границей. Прежде — в Европе, теперь — в Китае.
Офисы, лаборатории и цеха объединения выглядят суперсовременно. Там очень много молодежи. Под жужжание станков лазерной и плазменной резки и стук координатных прессов работники создают широкую линейку отечественного оборудования. Впечатляют комплектные трансформаторные подстанции, которые, в зависимости от спектра решаемых задач, могут быть и относительно компактными, а могут и вырасти до тридцатиметрового блочного здания с комфортным офисом для обслуживающего персонала.
— Основная продукция сейчас идет на Дальний Восток, в северные районы страны, где разворачиваются стратегические стройки, которым требуются установки для приема и распределения энергии. И вообще: где нужна энергия, там и мы, — говорит замдиректора по производству Андрей Жолудев.
В городке Нефтяников экскурсантов встречает еще одно перспективное предприятие — «Сибгазстройдеталь». На площади в десять гектаров действуют восемь цехов — от кузнечнопрессового до участков высокоточной лазерной и гидроабразивной резки. Ключевая специализация — производство оборудования и комплектующих для магистральных и технологических трубопроводов. Завод участвует в крупнейших стратегических проектах, включая «Силу Сибири». Его ассортимент насчитывает четыре тысячи позиций.
— Отправляем продукцию не только на российские станции, но и в Турцию, Египет, Бангладеш. Недавно сделали первую отгрузку для ледокола «Прорыв». В рамках программы импортозамещения наладили выпуск насосов для атомных электростанций. Раньше их приобретали на Украине, а теперь делаем мы, — поясняет руководитель завода Евгений Кравченко.
Только что там открыли малярный цех. На очереди — участок по выпуску блоков для атомных электростанций. Квалифицированные работники — в цене: сварщики, например, зарабатывают до 350 тысяч рублей в месяц. Однако, как и другие омские предприятия, завод испытывает дефицит в специалистах рабочих профессий. Сегодня восемьдесят мест остаются вакантными.
Кстати.
В этом году в омских вузах вырос интерес к инженерным специальностям: так, в государственный технический университет подано на 39 процентов заявлений больше, чем год назад, на 22 единицы поднялся проходной балл. Наполовину вырос конкурс в университете путей сообщения, на пятнадцать — в госуниверситете имени Достоевского. Больше абитуриентов стало в аграрном и автодорожном университетах.