Компания Мажибаева, выпускающая чай «Пиала» и лимонад Ava, потеряла более миллиарда

По его словам, напитки Pepsi занимали 30% продаж компании, а 70% приходилось на собственные бренды RG Brands. У компании ушло 15 месяцев на запуск нового бренда безалкогольных напитков — Salam Premium Cola. Мажибаев подчеркнул, что этот продукт стал символом новой эпохи, когда компания не зависит от международных гигантов, а создает свои продукты в Казахстане.