Компания Мажибаева, выпускающая чай «Пиала» и лимонад Ava, потеряла более миллиарда

При этом компания увеличила выручку в январе-сентябре до 143,7 млрд тенге со 132,2 млрд тенге ранее. Сокращение прибыли произошло на фоне существенного роста расходов по реализации продукции — до 38,8 млрд тенге за девять месяцев текущего года с 30,9 млрд тенге годом ранее.
В конце октября владелец RG Brands предприниматель Кайрат Мажибаев рассказал, что после 25 лет сотрудничества группа завершила контракт по выпуску напитков Pepsi и сосредоточится теперь на развитии собственных брендов, включая новый — Salam Premium Cola.
По его словам, напитки Pepsi занимали 30% продаж компании, а 70% приходилось на собственные бренды RG Brands. У компании ушло 15 месяцев на запуск нового бренда безалкогольных напитков — Salam Premium Cola. Мажибаев подчеркнул, что этот продукт стал символом новой эпохи, когда компания не зависит от международных гигантов, а создает свои продукты в Казахстане.
RG Brands Kazakhstan получила в 2024 году 10,5 млрд тенге прибыли по сравнению с 2,2 млрд тенге в 2023 году. При этом тогда выручка компании сократилась до 170,3 млрд тенге (-842 млн тенге), но ей удалось значительно сократить себестоимость производства напитков — на 8 млрд тенге до 96,2 млрд тенге.
RG Brands Kazakhstan 25 лет производила по франшизе напитки Pepsi и Seven-Up. В отчете компании за 2024 год указывалось, что договор на их розлив и продажу, заключенный в 2018 году, был продлен до конца 2025 года.
Кроме того, компания производит соки Gracio, DaDa, чай «Пиала», холодные чаи Piala Ice Tea и Lipton Ice Tea, энергетики Yeti и Lavina, молоко «Мое». В 2025 году RG Brands запустила на рынок популярный бренд лимонадов AVA.
Единственным акционером RG Brands Kazakhstan является группа компаний RG Brands, 98% акций которой принадлежит дубайской RG Brands Holding Limited. Конечной контролирующей стороной компании выступает бизнесмен Кайрат Мажибаев, занимающий 50 место в списке богатейших казахстанцев по версии Forbes с состоянием в $190 млн.