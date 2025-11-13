В Казахстане запускают пилотный проект по передаче сведений о денежных расчетах

предоставляют посредством ИС «БФД» соглашение об участии в Пилотном проекте по передаче посредством информационной системы «База фискальных данных» сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг в органы государственных доходов с применением электронного каталога товаров; передают посредством ИС «БФД» сведения с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг в информационную систему органов государственных доходов до окончания пилотного проекта; предоставляют согласие на сбор и обработку персональных данных Комитету государственных доходов МФ РК, предусмотренного при передаче посредством ИС «БФД» сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг с применением электронного каталога товаров в органы государственных доходов.