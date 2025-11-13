В Казахстане запускают пилотный проект по передаче сведений о денежных расчетах

Пилотный проект по передаче посредством ИС «База фискальных данных» (ИС «БФД») сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг в органы госдоходов с применением электронного каталога товаров, реализуется с целью совершенствования и модернизации порядка приема и передачи сведений о денежных расчетах, предусмотренного главой 19 действующего Налогового кодекса, в том числе в части упрощения процесса формирования чека контрольно-кассовой машины с функцией фиксации или передачи данных (ККМ с ФПД) и обеспечения полноты, корректности и оперативности передаваемых сведений.
Пилотный проект реализуется с 23 ноября 2025 года по 31 декабря 2026 года.
Участниками пилотного проекта являются:
налогоплательщики и производители ККМ, выразившие согласие на участие путем подписания соглашения; АО «ЦЭФ» — общество, обеспечивающее посредством ИС «БФД» прием, обработку, хранение и передачу сведений с ККМ с ФПД о денежных расчетах в органы госдоходов; органы государственных доходов.
Налогоплательщики, участвующие в пилотном проекте:
предоставляют посредством ИС «БФД» соглашение об участии в Пилотном проекте по передаче посредством информационной системы «База фискальных данных» сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг в органы государственных доходов с применением электронного каталога товаров; передают посредством ИС «БФД» сведения с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг в информационную систему органов государственных доходов до окончания пилотного проекта; предоставляют согласие на сбор и обработку персональных данных Комитету государственных доходов МФ РК, предусмотренного при передаче посредством ИС «БФД» сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг с применением электронного каталога товаров в органы государственных доходов.
Производители контрольно-кассовых машин, участвующие в пилотном проекте:
реализуют интеграционное взаимодействие с ИС «БФД», обеспечивающее оперативную передачу сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных о денежных расчетах в информационную систему органов государственных доходов до окончания Пилотного проекта; передают посредством ИС «БФД» сведения с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных в информационную систему органов государственных доходов до окончания Пилотного проекта; получают от органов государственных доходов и АО «ЦЭФ» разъяснения и рекомендации по вопросам интеграции в ходе проведения пилотного проекта; обеспечивают техническую поддержку для налогоплательщиков, участвующих в Пилотном проекте при передаче сведений о денежных расчетах.
АО «ЦЭФ»:
обеспечивает техническую реализацию пилотного проекта, включая создание, развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание соответствующей информационной системы; обеспечивает подключение участников к Пилотному проекту на основании Соглашения в пределах имеющихся технических возможностей ИС «БФД»; обеспечивает подключение к сервисам:
— «Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин» и «Изменения сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины» информационной системы налогового администрирования (ИСНА);
— информационной системы «Адресный регистр»;
— информационной системы мониторинга оказания государственных услуг;
обеспечивает прием, обработку, хранение и передачу сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг с применением электронного каталога товаров в неизменном виде в органы государственных доходов путем интеграционного взаимодействия без использования шлюза «электронного правительства»; обеспечивает техническую поддержку для налогоплательщиков и производителей контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных при приеме и передаче сведений о денежных расчетах с применением электронного каталога товаров.
Комитет ведет перечень участников Пилотного проекта и осуществляет административное сопровождение соглашений, включая регистрацию, включение и внесение изменений в перечень.
Также говорится, что органы государственных доходов на местах предоставляют налогоплательщикам разъяснения по реализации пилотного проекта.
Приказ вводится в действие с 23 ноября 2025 года.