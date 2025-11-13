Крупный турецкий девелопер хочет строить новый город в Казахстане

«В Турции состоялась встреча советника акима Алматинской области Самата Ахилбекова с председателем совета директоров и основателем Nata Holding Намиком Таником. Главная тема переговоров — участие компании в строительстве нового города (Алатау — Курсив) и развитии инфраструктуры региона. Намик Таник выразил заинтересованность в сотрудничестве и заявил о готовности лично посетить Алматинскую область для изучения инвестиционных возможностей», — говорится в опубликованном сообщении.
Таник сообщил, что турецкий холдинг готов внести свой вклад в строительство современного города после изучения существующих в нем площадок.
Советник акима области Самат Ахилбеков представил инвестиционные площадки и проекты в сферах строительства, туризма и логистики, а также механизмы государственно-частного партнерства.
Nata Holding — один из ведущих девелоперов Турции, известный проектами под брендом VEGA, включая Vega AVM İstanbul площадью 190 тыс. кв. метров. По мнению акимата, партнерство с турецкой компанией позволит внедрить международные стандарты качества и устойчивого урбанизма, а также привлечь инвестиции в развитие региона.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в конце сентября подписал указ о придании Алатау специального правового статуса. Алатау станет новым центром деловой активности и инноваций. По словам государства, именно такие «города опережающего развития» становятся в мире точками притяжения инвестиций и технологий.
В городе уже завершена первичная планировка и подключены ключевые инфраструктурные сети. Во время визита Токаева в Китай были подписаны многомиллиардные соглашения с глобальными компаниями, одна из которых — China State Construction Engineering Corporation — участвовала в создании технополиса Шэньчжэнь и теперь будет задействована в проекте Alatau City.
Следующим шагом станет формирование институциональной базы будущего города. В течение полугода планируется принять отдельный закон, где пропишут модель управления, финансовые механизмы и другие ключевые параметры.
Ранее министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что Alatau City превратят в «казахстанский Дубай» без виз и с особыми правами для иностранцев.
Alatau City расположен на 88 тыс. гектаров, на которых проживает 52,2 тыс. человек. В состав города вошли 12 бывших сел, а также часть Конаева. Власти хотят сделать из Алатау экспортно-ориентированный торгово-логистический центр.