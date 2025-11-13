Владивосток смотрит в сторону Циндао

Циндао известен своим мягким климатом, поэтому очень востребован у туристов. Местный морской порт используется прежде всего для перевозки контейнеров и сыпучих грузов, в том числе железной руды и угля. В Циндао базируется ряд китайских компаний-гигантов, например, Haier и Hisense, а также судостроительный завод Qingdao Beihai Shipbuilding Co., Ltd. (входит в China State Shipbuilding Corporation), специализирующаяся на строительстве крупнотоннажных судов, как и верфь «Звезда».