Владивосток смотрит в сторону Циндао

Аэропорт Владивостока продолжает развивать китайское направление, на этот раз речь идет о совместной работе с «Циндао Цзяодун» (Qingdao Jiaodong International Airport), крупнейшем аэропортом в портовом городе Циндао (провинция Шаньдунь, восточное побережье Китая). Не исключено, что в ближайшей перспективе может открыться прямое авиасообщение между Владивостоком и Циндао, сообщает ИА PrimaMedia.
На этой неделе АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) и аэропорт «Циндао Цзяодун» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. «Соглашение направлено на развитие долгосрочного двустороннего партнерства, совместного повышения международной конкурентоспособности аэропортов, дальнейшее развитие пассажирских маршрутов и грузовой логистики», — сообщила пресс-служба аэропорта Владивостока.
В настоящее время прямых рейсов между Владивостоком и Циндао нет. Самый простой вариант — лететь через Харбин. Есть еще возможность улететь в Циндао через аэропорт Якутска или Москву.
Аэропорт «Циндао Цзяодун» был построен на смену аэропорту «Циндао Лютин», который уже не справлялся с возросшим потоком.
Новый аэропорт мощностью до 35 млн пассажиров в год (у аэропорта Владивостока действующий терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров) был открыт в августе 2021 года. Сегодня он является важным транспортным узлом Восточной Азии, особенно для рейсов в Японию и Южную Корею.
Планы по открытию рейсов из Циндао в своё время озвучивали китайские авиакомпании Beijing Capital Airlines (она как раз летает из «Циндао Цзяодун») и Qingdao Airlines, которая базируется в «Циндао Лютин».Но если на этот маршрут зайдет китайский авиаперевозчик, то.
Циндао известен своим мягким климатом, поэтому очень востребован у туристов. Местный морской порт используется прежде всего для перевозки контейнеров и сыпучих грузов, в том числе железной руды и угля. В Циндао базируется ряд китайских компаний-гигантов, например, Haier и Hisense, а также судостроительный завод Qingdao Beihai Shipbuilding Co., Ltd. (входит в China State Shipbuilding Corporation), специализирующаяся на строительстве крупнотоннажных судов, как и верфь «Звезда».
В настоящее время основная доля полетов из аэропорта Владивостока за рубеж приходится на Китай (более 60%): по 10 направлениям в эту страну рейсы совершают 11 авиакомпаний.
Отметим, что малазийская бюджетная авиакомпания AirAsia X не исключает запуска прямых рейсов в Россию, в том числе речь может идти и о полётах между Владивостоком и Японией.
Олег КЛИМЕНКО.