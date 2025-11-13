На сколько лет хватит Казахстану запасов урана

Как отметили журналисты, ранее председатель правления АО «Национальная атомная компания “Казатомпром” Меиржан Юсупов заявил, что в условиях ускоренного строительства новых атомных реакторов после 2030 года на мировом рынке может сформироваться структурный дефицит урана. В этой связи они поинтересовались, хватит ли Казахстану сырья для обслуживания трех АЭС.
«Урана для обеспечения наших национальных атомных станций будет достаточно. На сегодняшний момент, по официальной информации уполномоченного органа, около 1 млн (тонн) имеется запасов природного урана», — отметил Гумар Сергазин.
Он также прокомментировал вопрос о том, на сколько лет хватит того урана, который есть в Казахстане.
«Достаточно. Более 60 лет. У нас еще есть неразведанные запасы», — резюмировал он.
