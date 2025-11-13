На сколько лет хватит Казахстану запасов урана

Как отметили журналисты, ранее председатель правления АО «Национальная атомная компания “Казатомпром” Меиржан Юсупов заявил, что в условиях ускоренного строительства новых атомных реакторов после 2030 года на мировом рынке может сформироваться структурный дефицит урана. В этой связи они поинтересовались, хватит ли Казахстану сырья для обслуживания трех АЭС.