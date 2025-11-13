2700 рабочих мест появится в Беларуси в 2026 году — вот откуда

В Беларуси в 2026 году появится 27000 новых рабочих мест, сообщает Министерство экономики.
В следующем году белорусы будут обеспечены работой благодаря разработке свыше 630 инвестиционных проектов, 168 из которых — абсолютно новые.
В общем, в течение года в республике будут разрабатывать 15 крупных проектов, пять из которых станут вводными, то есть в 2026-м уже будут завершены. На данные 15 проектов выделяется 3,5 миллиарда рублей, они обеспечат работой 350 человек.
Еще реализуемая в стране инициатива «Один район — один проект» позволят создать в регионах 1,5 тысячи рабочих мест. Для этого должны реализоваться 140 кейсов, в том числе 50 — вводных, с общими затратами в 3 миллиарда рублей.
Кроме того, воплощение региональных и туристических инициатив даст еще работу для 500 человек. Для этого реализуются 120 проектов (50 — вводных) на 1,7 миллиарда рублей.
И также запланировано введение 350 иных программ, в том числе 125 — вводных, на 1,8 миллиарда рублей с созданием еще 350 рабочих мест.
Таким образом всего Минэкономики на инициативы будет потрачено около 10 миллиардов рублей, завершаться примерно 230 программ, что позволит создать 2700 рабочих мест по всей стране.