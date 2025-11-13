Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2700 рабочих мест появится в Беларуси в 2026 году — вот откуда

Минэкономики сказало о создании 2700 новых рабочих мест в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в 2026 году появится 27000 новых рабочих мест, сообщает Министерство экономики.

В следующем году белорусы будут обеспечены работой благодаря разработке свыше 630 инвестиционных проектов, 168 из которых — абсолютно новые.

В общем, в течение года в республике будут разрабатывать 15 крупных проектов, пять из которых станут вводными, то есть в 2026-м уже будут завершены. На данные 15 проектов выделяется 3,5 миллиарда рублей, они обеспечат работой 350 человек.

Еще реализуемая в стране инициатива «Один район — один проект» позволят создать в регионах 1,5 тысячи рабочих мест. Для этого должны реализоваться 140 кейсов, в том числе 50 — вводных, с общими затратами в 3 миллиарда рублей.

Кроме того, воплощение региональных и туристических инициатив даст еще работу для 500 человек. Для этого реализуются 120 проектов (50 — вводных) на 1,7 миллиарда рублей.

И также запланировано введение 350 иных программ, в том числе 125 — вводных, на 1,8 миллиарда рублей с созданием еще 350 рабочих мест.

Таким образом всего Минэкономики на инициативы будет потрачено около 10 миллиардов рублей, завершаться примерно 230 программ, что позволит создать 2700 рабочих мест по всей стране.