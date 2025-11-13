Конкуренция с туристами: как в Совфеде обсуждали льготные авиабилеты

«Я все понимаю, но тут простая дилемма, — парировал калининградский сенатор. — Мы же видим, что есть билеты на Калининград на зимние праздники, они стоят 25 тысяч рублей. Мы знаем, что если эти билеты не продадутся по этой высокой цене, то за два-три дня до вылета они уйдут за 5 тысяч рублей. Наверное, с точки зрения туристических перевозок, туристических компаний и так далее это нормальная история. Но это ненормально, что сегодня туристические компании конкурируют с калининградцем за право доехать или уехать из Калининграда. Вы знаете, у нас в прессе много чего пишут. Что, к примеру, у туристических компаний всегда есть доступные билеты по плоским тарифам. Эта конкуренция, когда Калининград стал важной точкой для туристических компаний и они заинтересованы в дешевых билетах, потому что продают комплексные туры, на самом деле негативно играет на социальной ситуации в Калининградской области».