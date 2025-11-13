Строительство авторазвязки «Седанка — Патрокл» во Владивостоке завершат к середине декабря

Строительство ключевой для Владивостока авторазвязки «Седанка — Патрокл» в направлении Зелёного Бульвара вышло на завершающую стадию. На объекте ведутся работы по благоустройству и установке дорожной инфраструктуры, уложена основная часть асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
«Дорога важная и нужная как для быстро строящегося микрорайона, так и для всего города в целом. Сложный проект, трасса проложена с нуля, и сейчас осталось совсем немного до её открытия», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко по итогам инспекции.
Глава региона лично оценил прогресс на объекте в четверг, 13 ноября. В настоящее время подрядчики занимаются монтажом дорожных знаков, отсыпкой обочин и подготовкой фундаментов для опор освещения.
По словам гендиректора подрядной организации АО «СПЕЦСУ» Ивана Зайченко, для полного завершения дорожного покрытия осталось заасфальтировать один съезд, к чему планируется приступить в ближайшие выходные. Он заверил губернатора, что все строительные работы будут завершены в установленный срок — к середине декабря.
Напомним, с апреля следующего года власти Владивостока планируют приступить к строительству дороги на Нефтеветке от 38-й школы до Кунгасного. Трасса позволит разгрузить путепровод и дать дополнительную связность с проспектом 100-летия. Правительство поддержит мэрию финансово, и в следующем году транспортная артерия будет заасфальтирована.