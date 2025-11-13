Еврокомиссар Домбровскис: ЕС и МВФ не могут больше предоставлять Украине кредиты

Ранее норвежские экономисты Ховард Халланд и Кнут Антон Морк предложили обеспечить кредит Украине в размере более €100 млрд за счет суверенного фонда благосостояния Норвегии объемом €1,7 трлн, поскольку страна, которая является крупным производителем нефти и газа, выиграла от повышения цен на ресурсы после начала СВО. Эта инициатива даже получила одобрение некоторых партий. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре обозначил, что готов рассмотреть доклад с описанием реализации предложения, однако окончательное решение будут принимать только после консультации с ЕС. При этом в норвежском правительстве обозначили, что ежегодно они могут тратить только 3% ожидаемой доходности фонда, согласно закону. Кроме этого, фонд создавали для долгосрочных инвестиций, а не для международных финансовых гарантий.