Субсидии на оплату ЖКХ в Приморье: кому и как оформить

Для определенных категорий граждан, таких как одинокие пенсионеры и семьи пенсионеров, доля собственных расходов снижена до 10%. Это позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на наименее защищенные слои населения, особенно в холодный период года, когда расходы на отопление значительно возрастают.
На текущий год уже направлено около 850 миллионов рублей на выплату субсидий. Порядок предоставления субсидии разработан и реализуется министерством труда и социальной политики Приморского края. Субсидия предоставляется на жилье, находящееся в частной, муниципальной или государственной собственности, и рассчитывается на основе подтвержденных доходов семьи и реальных расходов на коммунальные услуги.
Кроме того, региональным законодательством предусмотрено увеличение нормативной площади жилья, на которую предоставляется субсидия. Для одиноко проживающих пенсионеров норматив увеличен до 19 квадратных метров, а для семей пенсионеров и многодетных семей — до 10 квадратных метров.
Субсидия выдается сроком на полгода и продлевается автоматически, если не изменились жизненные обстоятельства получателей. Оформить субсидию можно через Многофункциональные центры, портал «Госуслуги» или региональный портал государственных услуг.