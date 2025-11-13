Субсидии на оплату ЖКХ в Приморье: кому и как оформить

На текущий год уже направлено около 850 миллионов рублей на выплату субсидий. Порядок предоставления субсидии разработан и реализуется министерством труда и социальной политики Приморского края. Субсидия предоставляется на жилье, находящееся в частной, муниципальной или государственной собственности, и рассчитывается на основе подтвержденных доходов семьи и реальных расходов на коммунальные услуги.