Стала известна причина отсутствия бензина на АЗС «Nafta24» в Новосибирске

«АЗС “Nafta24” сейчас проходит ребрендинг: вскоре на этих АЗС появится новое название “Teboil”. Могу твердо сказать, что сейчас нет такой ситуация как в октябре, когда АЗС “Nafta24” простаивали без бензина днями. Если перебои есть, то они носят временный характер и единичны», — говорит Лацких.