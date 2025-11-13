Ричмонд
Стала известна причина отсутствия бензина на АЗС «Nafta24» в Новосибирске

На ряде АЗС этой сети нет в продаже бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Источник: Reuters

На нескольких автозаправочных станций в Новосибирске отсутствуют в продаже популярные марки бензина, на одной из них нет и дизельного топливо. Об этом Сиб.фм сообщили читали, побывавшие на этих АЗС 12 ноября.

Ситуацию Сиб.фм объяснил президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

«АЗС “Nafta24” сейчас проходит ребрендинг: вскоре на этих АЗС появится новое название “Teboil”. Могу твердо сказать, что сейчас нет такой ситуация как в октябре, когда АЗС “Nafta24” простаивали без бензина днями. Если перебои есть, то они носят временный характер и единичны», — говорит Лацких.

Напомним, в октябре АЗС «Nafta24» по нескольку дней простаивали без популярных марок бензина.

При этом и сейчас на российском и новосибирском рынках автомобильного топлива сохраняется сложная ситуация.

В конце октября ФАС выдало предупреждение «Газпромнефти» из-за ситуации с бензином в Новосибирске в октябре. На фоне перебоев с поставками бензина независимым сетям АЗС Новосибирской области на рынок зашли попытались зайти спекулянты.