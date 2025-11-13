Под Новосибирском построили 30 км газовых сетей для 640 домов

В городе Чулым Новосибирской области ввели в эксплуатацию новые газораспределительные сети. Первой газ получила семья на улице Деповская. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
В северной части Чулыма построили и запустили 5,8 км сетей высокого давления и более 24 км сетей низкого давления. Также установили 5 пунктов редуцирования газа. Это создало техническую возможность для подключения 640 домовладений.
Жители уже подали 499 заявок на догазификацию, а 30 домов полностью готовы к приему газа. После ввода в эксплуатацию последнего участка газопровода к концу года догазификация города будет полностью завершена.